ディズニー・アニメーションの新作『ズートピア2』（12月5日(金)公開）において日本語版声優を務めるHey! Say! JUMPの山田涼介（32）。ジュディ、ニックらと行動をともにするズートピア創設者一族の御曹司、オオヤマネコ・パウバートに息を吹き込んだ。このほど山田にインタビューを実施。後編では、自身のディズニーの思い出やジュディとニックのような“最高の相棒”の存在について語っている。【写真】バウパートといっしょに