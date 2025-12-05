阪神タイガースの藤川球児監督があす6日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00〜※関西ローカル）に出演する。【番組カット】阪神のリーグ優勝祝う”渾身の三段重”！有働由美子アナの手料理フリーアナウンサーの有働由美子が“小料理屋の女将”となり、得意の手料理でもてなしながら“小料理屋の女将”だからこそ聞ける客（ゲスト）の「意外な一面」をぐいぐい引き出していく、まったく忖度なしのトーク番組