アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2026年2月13日公開）より、吉原炎上篇の主要キャラクター6人を演じる甲斐田裕子、三瓶由布子、井上喜久子、銀河万丈、日野聡、大塚芳忠のキャストコメントが公開。あわせて6人の活躍を切り取った最新場面写真が解禁された。【場面カット】こわ！新劇場版の吉原大炎上でも登場する神威原作／テレビアニメシリーズでもこの吉原炎上篇の物語で初登場し、要となる