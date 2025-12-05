3月NHK BSなどで放送された『妻亡きあとに〜近藤正臣郡上八幡ひとり暮らし〜』が、6日にNHK総合で再放送される（後3：45）。【番組カット】愛する妻を失って…83歳・近藤正臣の今に迫る往年の名俳優・近藤正臣（83）。岐阜・郡上八幡の自然に魅せられ、8年前に妻と移住。穏やかな晩年を過ごす…はずだった。その後、妻が認知症を発症。自身も体調を崩しながら、里山でのワンオペ介護を続けていたが、一昨年、妻が亡くなった