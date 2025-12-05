歌手の相川七瀬（50）が5日、自身のインスタグラムを更新。修士論文執筆の苦悩を打ち明けた。「1行書くのに数時間。迷っては消して、書いては悩んで。書くほどに、また疑問が湧き上がる。知ってるつもりが何も理解できていない。その度に打ちのめされの繰り返し」と現在の状況を明かした。「修論、提出間に合わないのではと、毎日震えてます。学会から始まり、こんな追い詰められたのは、人生初めてです」と心境をつづた。「