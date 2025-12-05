5日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の終値利回りは前日より0.015％高い1.950％だった。日本相互証券によると、2007年7月以来、約18年半ぶりの高水準。日銀が継続的に利上げするとの予測が市場に広がり、国債が売られて利回りが上がった。日銀の植田和男総裁は1日、12月の金融政策決定会合で「利上げの是非について適切に判断したい」と表明。市場では政策金利の引き上げに踏み切ると