愛知県警小牧署の一日署長に就任した井戸田潤さん（右）と一日交通課長の須田亜香里さん＝5日午前、小牧市タレントの井戸田潤さんと須田亜香里さんが5日、愛知県警小牧署の一日署長と一日交通課長にそれぞれ就任した。多くの人を楽しませてきたトーク力と発信力に期待した起用で、2人は年末に増加が懸念される交通事故を防ぐため安全運転を呼びかけた。小牧市南スポーツセンターで開かれたイベントに、須田さんが警察官の制服