先月の伊藤園レディスでツアー初優勝を飾った女子ゴルフの脇元華選手が4日、自身のインスタグラムを更新。副賞の米と飲料を宮城県の子供たちに寄付すると発表しました。脇元選手は11月14日から16日にかけて行われた伊藤園レディスで、通算16アンダーで優勝。これが28歳、8年目で迎えたツアー初優勝となりました。脇元選手は自身のインスタグラムに動画を投稿。動画内で副賞の米10俵(600?)と伊藤園飲料3年分(1080本)を、宮崎県の子