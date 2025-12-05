◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)卓球の混合団体ワールドカップで日本代表選手が強豪スウェーデンに8-0の圧勝。選手たちが取材に応じました。男女トップ選手が集い、チームを結成して戦う今大会。5種目(混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に)各マッチ3ゲームを実施し、獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となったチーム