松屋フーズは12月9日より、冬の贅沢海鮮グルメ「いくら丼」「炙りサーモンいくら丼」「炙りマヨサーモン丼」を、一部店舗を除く全国の「松屋」で販売する。松屋「いくら丼」「いくら丼」は、数種類の中から試食を重ねて厳選したいくらを使用しており、粒がぷちぷちっと弾け、濃厚な旨味が口いっぱいに。その豊かな食感と味わいは白いごはんとも相性抜群で、さらに、青ねぎのシャキシャキ食感と刻み海苔の香り、別添えのわさびがア