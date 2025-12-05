六本木のステーキハウス「ルビージャックス(Ruby Jack’s Steakhouse & Bar)」で、ニュージーランドワイン「クラウディーベイ」のフリーフローが実施中だ。食事に10,000円(税抜)を追加すれば、ソーヴィニヨン・ブラン(白ワイン)、ピノ・ノワール(赤ワイン)、ペロリュス(スパークリングワイン)など5種類のワインが楽しめる。フリーフローの実施は2026年2月末まで。○ニュージーランドを代表する白ワイン、ソーヴィニヨン・ブラ