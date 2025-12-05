セブン銀行とDXHUB社はこのほど、セブン銀行ATMを活用した「+Connect」の「ATM窓口」サービスの提供に向けた基本合意書を締結。2026年3月中旬より開始する(予定)という。DXHUB社、セブン銀行「+Connect」ATM窓口サービスを導入「+Connect」(プラスコネクト)は、あらゆる手続き・認証をセブン銀行ATMで実現するサービスの総称。DXHUB社は、在留・訪日外国人を中心に、日本に初めて来た外国人の方でも使いやすい格安SIMの通信サービ