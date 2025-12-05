セブン銀行と日本放送協会(以下 NHK)はこのほど、セブン銀行ATMを活用した「+Connect」の「ATM口座振替登録」サービスの提供に向けた基本合意書を締結。2026年2月より、NHKへの本サービス提供を開始する(予定)という。セブン銀行「+Connect」ATM口座振替登録サービス「+Connect」(プラスコネクト)は、あらゆる手続き・認証をセブン銀行ATMで実現するサービスの総称。NHKは口座振替の利用を推進しており、これまでにも、その申込方