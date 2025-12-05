12月3日、9人組アイドルグループ「Snow Man」が、音楽特別番組『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演し、コスプレでのパフォーマンスを披露した。振り切った姿を見せた9人に、SMAPの“面影”を感じたファンもいたようだ。Snow Manは『カリスマックス』と『悪戯な天使』の2曲を披露。『カリスマックス』では、9人がフジテレビにゆかりあるキャラクターに扮した。「岩本照（ひかる）さんは『逃走中』のハンター、阿部亮平さ