TVS REGZAは12月5日、116V型の大画面となるRGB Mini LED液晶テレビ「116ZX1R」を発売した。RGBそれぞれが独立駆動するMini LEDバックライトを採用した液晶テレビの日本発売は初。価格はオープンで、直販サイト「レグザ オンラインストア」での販売価格は6,600,000円。購入は一人1点限り。購入にあたっては事前に搬入経路等の下見を行ったうえで、専門スタッフが後日据付の作業を行う。「116ZX1R」。本体サイズはW259.2×H149.1×D4