ミスタードーナツが、創業55周年を記念した「ミスド福袋2026」全2種を発売する。予約は12月10日（水）からで、12月26日（金）から数量限定で順次販売される。ミスタードーナツの「ミスド福袋2026」が12月26日（金）から発売今回は“ミスドを楽しみつくす55周年セレクション”をテーマに、販売希望の声が多かった「ポン・デ・ライオンと仲間たち」と、原田治のイラストをデザインした福袋がラインアップする。人気キャラクタ