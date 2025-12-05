今年の年末、12月30日（火）にジーライオンアリーナ神戸（GLION ARENA KOBE）で行われる音楽イベント「KOBE MUSIC COMMONS 2025」の出演アーティスト第3弾（最終）が、5日、発表されました。今回は新たに、佐野元春 & THE COYOTE BAND、KREVA、西寺郷太（NONA REEVES）がラインナップへ加わりました。（画像提供：One Bright KOBE）“ミドル世代から神戸を元気づける！”をテーマに開催される同イベント。このたび当日のタイ