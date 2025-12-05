大人になっても”何か”にのめり込み、夢中になることってありますよね。筆者の知人は少し大人びた小学生だったようです。そんな小学生だった頃に、父親のある行動がきっかけで、クリスマスの真実に行き着いてしまったんだとか……。 疑惑は確信に 小学4年生。 純粋無垢に「サンタさんはいる！」と信じていた時期は過ぎ、「もしかしたらサンタさんは親なんじゃない？」と思い始めていた頃のお話です。 その年のクリスマス、