古着やヴィンテージが賢いおしゃれのキーアイテムになってきました。近ごろは百貨店やセレクトショップでも取り扱いが広がり、スタイリングの有力な選択肢に。でも、着慣れない大人世代にとっては着こなしに悩むところも。そんな古着ビギナー向けに『古着ひとつでおしゃれになります』（Gakken刊）を出版しました。今回はこの本を入口に、古着の魅力や買い方、コーディネート術などをお伝えします。