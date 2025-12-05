トヨタが“秘伝のタレ”で受け継ぐ、最高峰のスーパーカーを世界初公開です。トヨタは12月5日、静岡県裾野市の実験都市「ウーブン・シティ」で、新型のスーパーカー「GR GT」とレーシングカー「GR GT3」を発表しました。また、レクサスは電気自動車＝EVが世界でシェアを伸ばす中、EVのスポーツカーのコンセプトモデルを発表しました。トヨタは最高峰に