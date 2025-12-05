12月8日から国内合宿を実施Jリーグは12月5日、8日から国内合宿指導プログラムを開催し、それに臨むU-16 Jリーグ選抜メンバー25人を発表した。この活動は、10月から実施している海外指導者招聘プロジェクトの一環として行われており、今回が第3回の開催となる。また来年6月までの計6回を予定している。監督はヨーロッパ強豪クラブで長年の監督経験を積んだJリーググローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏