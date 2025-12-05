株式会社フリーマンが、フランス・リヨン市で2026年3月に開催される「第16回リヨン・インターナショナル・コンクール＜リキュール・スピリッツ部門＞」の日本国内エントリー受付を2025年12月5日より開始。フランスの美食の都リヨンを舞台に、世界各国から集まる銘柄とその品質や革新性を競い合います。醸造家やソムリエ、シェフなど飲料業界の専門家と一般消費者が審査を行う、世界的な権威を持つコンペティションです。 第16