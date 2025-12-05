和洋女子大学が、文部科学省からの「私立大学における入学料に係る学生の負担軽減等について」の通知を受け、併願制選抜における入学辞退者に対し、入学金の一部を返還する措置を決定しました。受験生の経済的な負担を軽減するため、手続き後に入学を辞退した場合、所定の手数料等を除いた金額が返還される仕組みが導入されます。 和洋女子大学「併願制選抜における入学金返還」 対象入試：総合型選抜(併願型)、学校推薦