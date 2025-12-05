九州学生陸上競技連盟と島原市が、雲仙・普賢岳噴火災害からの復興を祈念して創始された「平成新山島原学生駅伝」を開催。2025年12月6日、島原市営陸上競技場をスタートし、熱いタスキリレーが繰り広げられます。市民ボランティアやOB・OGの支えにより継続されてきた、全国的にも珍しい自治体と学生連盟主催の大会。当日はYouTubeでのライブ配信や、会場周辺でのグルメ提供も実施されます。 九州学生陸上競技連盟・島原市「平