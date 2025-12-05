Ｊ１柏は５日、柏市内で翌日に迫った最終節のホーム町田戦へ向けて調整した。一年の集大成となる一戦へ、ＤＦ古賀太陽は「勝って終わる、終わらないでも印象は全然違う。今シーズンは積み上げていることを出しながら満員のスタジアムで勝つ姿を見せたい」と意気込んだ。飛躍の年となった。今季は、リカルド・ロドリゲス監督が掲げる攻撃的で主体的なサッカーの象徴として活躍。３バックの真ん中から攻撃のエンジンとなり、パス