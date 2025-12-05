台湾発のスマートホームブランド Brook Livinが、家庭用電気安全チェックデバイス「WIRECARE Plus」のプロジェクトをMakuakeにて公開しました。「住宅火災の予防」を核心に開発された本製品は、コンセントに差し込むだけで配線器具に潜む火災リスクを即座に検知可能です。 Brook Livin「WIRECARE Plus」 プロジェクト期間：2025年11月〜12月末リターン発送予定：2026年2月下旬販売場所：Makuake（マクアケ）価格：