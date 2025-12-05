三重・鈴鹿市で、“パトカーがパトカーを追跡する”様子がカメラに捉えられた。実は追われていたのは盗まれたパトカーで、商業施設の駐車場から盗んだ男が逃走を図っていた。逮捕された男からは基準値超えのアルコールが検出されたという。警察が“盗難パトカー”を…緊迫の追跡劇三重・鈴鹿市で2日に撮影されたのは、サイレンを響かせながら、なにか追いかけて走る3台のパトカーの姿だ。パトカーは先にある交差点で停止したが、警