TBSアナウンサーの田村真子（29）が5日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人が撮影した海辺の写真を公開した。自身のインスタグラムで「かが屋の絵になる写真旅」と、かが屋・加賀翔が撮影した写真を数枚投稿した。「ちょっとぼやけてるのがすきです」と投稿を締めた。ネットでは「1番輝いてる」「より可愛い」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「素敵」「可愛くて気絶するとこでした」「良い笑顔最高」などの声が上がっ