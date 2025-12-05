バスケットボールBリーグ1部（B1）のA東京は5日、米プロNBAのレギュラーシーズンで8季、413試合に出場した身長213センチのフランク・カミンスキー（32）が加入すると発表した。クラブを通じ「フォアザチームの気持ちで全力でプレーします」とコメントした。米国出身のカミンスキーは、2015年のNBAのドラフトで、全体9位でホーネッツに指名された。同年のドラフトで全体3位指名のジャリル・オカフォーは今季からB1北海道で、同8