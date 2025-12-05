宮崎市の特定抗争指定暴力団池田組系組事務所で昨年、組幹部を射殺したとして殺人罪などに問われた特定抗争指定暴力団山口組系組員だった男（64）の裁判員裁判で、宮崎地裁は5日、懲役28年の判決を言い渡した。求刑は懲役30年だった。