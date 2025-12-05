【ニューデリー＝青木佐知子】インドのナレンドラ・モディ首相とロシアのプーチン大統領の首脳会談が５日、インドの首都ニューデリーで始まった。プーチン氏の訪印は２０２２年のウクライナ侵略開始以降初めて。米欧が対露制裁を強化する中、ロシアはインドとの協力維持を働きかけるとみられる。印民放ＮＤＴＶなどによると、モディ氏は冒頭でウクライナ情勢に触れ、「世界に平和が戻ることを期待している。インドはあらゆる平