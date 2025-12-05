メイカングループ（静岡県浜松市、小寺仁康社長）は3日、ホテルコンコルド浜松で年末懇親会を開催、主要取引企業など約200名が出席した。小寺社長は前期(2025年9月期)業績について「自己資本比率は計画より1年早く目標値（20％）に達したが、管理費高を吸収しきれず微減収、微減益となったが、稼ぐ力、運営力は着実に付いてきている。今期は惣菜、菓子の提案も強化し、規模拡大しつつグループ他社に負けない会社にしていく」と