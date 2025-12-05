秋田地方気象台は、雷と突風、ひょうに関する秋田県気象情報を発表しました。東北地方北部は６日から７日にかけて気圧の谷となる見通しです。上空には寒気が流れ込み、気圧の谷には暖かく湿った空気が流れ込むため、東北地方北部では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため、県内でも大気の状態が非常に不安定となり、積乱雲が発達して雷の発生する所がある見通しです。県内では、６日昼すぎから７日にかけて、竜巻な