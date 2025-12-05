農林水産省は、スペインで野生のイノシシからアフリカ豚熱（ASF）の発生が確認されたことを受け、豚肉の輸入を一時停止した。11月28日以降に輸入される分が対象で、生きた豚の輸入は両国間の輸入条件が設定されておらず、これまでにも輸入できない。2024年の輸入実績は約16.9万トン。在スペイン日本国大使館では、土などが付着したトレッキングシューズはあらかじめ土を落とすようにするほか、家畜のいる場所を訪れた人や日本国内