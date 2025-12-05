神奈川県警の20代の男性巡査が女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、盗撮しようとしたとして書類送検されました。撮影処罰法違反の疑いで書類送検されたのは、神奈川県警栄署の20代の男性巡査です。警察によりますと、男性巡査は今年8月、JR茅ヶ崎駅のホームやエスカレーターで3回にわたって女性のスカートの中を盗撮しようとした疑いがもたれています。男性巡査の盗撮行為を目撃した男性が「盗撮していましたよね」と声