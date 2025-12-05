モデルでタレントの西山茉希さんが自身のインスタグラムを更新。12年間の乗った自転車とお別れしたことを報告しました。【写真を見る】【 西山茉希 】12年間乗った自転車とのお別れを報告「母生活を日々支えてくれたママチャリとの思い出いっぱい」西山さんは、「12年間のママチャリ生活終了の儀」と投稿。 12年間の自転車との思い出について、娘2人を育ててきたシングルマザーの西山さんは、「いっぱい3人を運んでくれた。」