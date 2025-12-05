◆オーストラリアン・ベースボールリーグアデレード・ジャイアンツ―ブリスベン・バンディッツ（５日・アデレード）巨人から若手４選手が派遣されているオーストラリア・ウィンターリーグのアデレード・ジャイアンツがスタメンを発表した。石塚裕惺内野手が「１番・遊撃」で先発する。ここまで前半の３カード、１０試合を終えて打率リーグ５位の３割７分２厘、１本塁打、同３位タイの１０打点と好成績を残している。荒巻悠内