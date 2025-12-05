◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）初日７アンダーで首位発進だったゴルフ界の“ヨンさま”宋永漢（ソン・ヨンハン）は、第２ラウンドを終えて、６アンダーの２位となった。初日７バーディー、ノーボギーの好調を維持したまま、４、６番でバーディーも、「１メートルのパーパット外してから