契約更改交渉を終え、記者会見するDeNAの平良＝5日、横浜市の球団事務所DeNAの平良が5日、400万円増の年俸3千万円で契約更改した。12年目の今季は12試合で4勝3敗、防御率2.95。先発ローテーションを守り抜けず「もう少し試合数、イニングを投げられれば良かった。規定投球回、2桁勝利を目標にしてこのオフを過ごしたい」と語った。中継ぎで20試合に投げた佐々木は100万円減の年俸3400万円でサインし「点を取られても最少失点に