◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）女子ゴルファーの脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が観戦に訪れた。１１月の伊藤園レディスでツアー初優勝を飾ったプロ８年目の２８歳は、堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）らの組について歩き、ロープの外から熱視線を送った。男子ツアー会場