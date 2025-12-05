ボーイズグループTHE BOYZが、新シングルのハイライトを収めたアルバムプレビューを公開した。【写真】ヒョンジェ、愛嬌満点！爽やかビジュアル所属事務所ONE HUNDREDは12月5日午前0時、公式SNSを通じてTHE BOYZのスペシャルシングル『Still Love You』のアルバムプレビュー映像を公開した。公開された映像には、冬の海を背景にTHE BOYZの小さな旅の様子が収められており、青い海を前に自由に過ごすメンバーたちの姿や、全員が一緒