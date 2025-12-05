「鉄道写真の神様」と呼ばれる広田尚敬氏（90）。1960年（昭和35年）にプロの写真家としてデビューすると従来の鉄道写真の常識を打ち破る斬新な写真を次々と発表し、「広田調」と呼ばれる独自の表現を確立した。1960年代、1970年代のSL（蒸気機関車）ブームの牽引者の一人であり、今第一線で活躍する鉄道写真家に多大な影響を与えている。ジャンルを切り拓いた「神様」が自身の手法を振り返り、"鉄オタ"が増えてきた現在の状況への