５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２７．４５ポイント（０．７１％）高の３９０３．２４ポイントと４日ぶりに反発した。押し目買いが優勢となる流れ。中国発の新規材料に乏しい中、指標発表などを前に買い手控えが続いていたが、マーケットの先高観などが改めて意識された。ＪＰモルガン・チェースなど複数ブローカーが、中国株マーケットの強気見通しを示している。中国では今月中旬ごろ、２０２６