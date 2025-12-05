山口・宇部市で都市ガスが漏れ出す事故が発生してから一夜が明けましたが、市民の生活への影響が続いています。4日に宇部市内で発生したガス漏れ事故を受けて、約1万2500件へのガス供給が停止されました。ガス圧を調整する機器に不具合が生じ、供給先のガス管に通常の12倍の圧力がかかったことが原因とみられ、現在、「山口合同ガス」の社員が全ての契約先を回って安全の確認を進めています。多くの市民が、ガスのない一夜を過ごし