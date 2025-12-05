傷害と窃盗の罪に問われ、静岡・伊豆の国市の病院から逃走していた男の身柄が、三島市内で確保されました。身柄が確保されたのは島田健太郎被告（54）です。2025年9月、スーパーで食品を盗み警備員にけがをさせたとして、傷害と窃盗の罪に問われ、起訴されていました。その後、11月28日に静岡・富士宮警察署の中で箸で自分の腹を刺したため、病院に入院していました。病室は7階の一人部屋で、警察官がカーテン越しに監視していまし