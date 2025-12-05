自民党本部で開かれた総務会＝5日午前、東京・永田町自民党と日本維新の会は5日、衆院議員定数を削減するための法案を衆院に提出した。衆院議長の下の与野党協議会で選挙制度改革を検討し、1年以内に結論が出なければ小選挙区25、比例代表20を自動的に削減する内容。一部野党は乱暴だと批判しており、自民内にも懸念の声が残る。臨時国会は延長がなければ17日までで、窮屈な審議日程の中、成立するかどうかは見通せない。自民