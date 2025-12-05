「突如、歯が抜けるのが怖くなった5歳」と題した動画がInstagramで130万回再生され、話題になりました。夕食後、乳歯が抜けることが突然怖くなったという男の子。向かった先は、11歳年上の兄の部屋…！？歳の差兄弟の微笑ましいやり取りに、「お兄ちゃんへの信頼が絶大だね」「良い子だなぁ」と反響が寄せられています。【動画で見る】突然、歯が抜けるのが怖くなった男の子…向かったのは17歳兄の部屋動画を投稿したのは、17歳