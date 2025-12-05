10月25日、静岡市葵区にある量販店のエレベーター内で催涙スプレーを噴射し店の営業を妨害した疑いで、22歳の男性が12月5日、静岡地方検察庁に書類送致されました。 威力業務妨害の疑いで書類送検されたのは、静岡市駿河区に住む無職の男性（22）です。警察によりますと、男性は10月25日午後8時頃、静岡市葵区紺屋町にある量販店のエレベーターの中で催涙スプレーを噴射し、翌26日午前3時頃