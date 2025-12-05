東京市場まとめ 1.概況 日経平均は498円安の50,530円で反落して寄付きました。前日には1,100円余り上昇していたことから、利益確定の売りが優勢でのスタートとなりました。寄付き直後は、下げ幅を拡大し、50,300円台で一進一退での推移となりました。前場後半にかけて、徐々に下げ幅を拡大した日経平均は、10時54分に813円安の50,215円をつけ、本日の安値を更新しました。安値では押し目買いも入り、前引けにかけて持ち直