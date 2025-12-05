自民党と日本維新の会は、衆議院の議員定数を削減する法案を国会に提出しました。自民・維新の与党が国会に共同提出した法案は、衆議院議員の定数の1割削減を目指すものです。その上で、1年以内に結論が得られなければ、小選挙区と比例代表あわせて45議席を削減するとしています。この案に対し、立憲民主党の野田代表は「与党だけで期限を決めて、だめだったら自動削減というのは乱暴すぎる」などと批判を強めています。高市首相は